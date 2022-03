Nervosi ai controlli dei carabinieri: due ventenni arrestati con hashish e cocaina

SAN BENEDETTO - Nervosi ai controlli dei carabinieri: due ventenni di San Benedetto arrestati per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati fermati per un controllo dai carabinieri di San Benedetto in collaborazione con l'unità cinofila dei colleghi pesaresi ed hanno subito manifestato un certo malessere. Dalla successiva perquisizione dell'auto, infatti, sono saltati fuori 10 grammi di cocaina e 15 grammi di hashish suddiviso in 23 dosi. Nelle loro abitazioni sono stati trovati bilancini di precisione e materiale per confezionare le dosi: sono scattate le manette.

