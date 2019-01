Spaccia cocaina al bar davanti agli occhi delle telecamere: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Stava spacciando cocaina tra i tavolini di un bar del centro incurante del fatto che lo stavano riprendendo le telecamere e ignaro della presenza dei carabinieri che lo osservavano a distanza. E’ così che è finito in manette un 52enne, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine già finito nei guai, in passato, proprio per vicende legate allo spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno atteso lo scambio con un cliente: prima hanno fermato il compratore, poi il pusher, trovato in possesso di 500 euro in contanti, una somma anomala in considerazione del fatto che l’uomo è nullafacente.