Spaccata al ristorante, gravi danni ma i ladri sono beffati dall'arrivo del titolare

SAN BENEDETTO - Sono riusciti ad entrare e a rubare poco più di duecento euro i ladri che, nella notte tra martedì e mercoledì, hanno colpito nella zona del Ponterotto di San Benedetto. I malviventi sono infatti entrati in azione al ristorante Il Relitto di via Manara. I ladri, stando alle ricostruzioni effettuate dalla polizia del commissariato che sta lavorando al caso, dovrebbero aver agito tra le 2,30 e le 3,30 (orario in cui è arrivato il pasticcere che potrebbe aver disturbato la loro azione).

Il bottino ammonta a circa duecento euro di fondo cassa e ad alcuni spicci che si trovavano all’interno del locale. Non un ricco bottino insomma anche se, per entrare, i ladri hanno spaccato e divelto la porta principale di accesso al ristorante. Non è escluso che l’arrivo del pasticcere possa averli disturbati convincendoli ad interrompere l’azione e ad allontanarsi in tutta fretta

