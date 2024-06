SAN BENEDETTO Una settimana per avere indicazioni sulla manutenzione straordinaria dell’asfalto. Circa sei mesi per individuare la soluzione migliore contro le infiltrazioni d’acqua. Tempi attualmente impossibili da prevedere per la completa riqualificazione. Martedì sera, a margine di un incontro promosso dal comitato Porto d’Ascoli Centro, il vicesindaco Antonio Capriotti (delegato ai lavori pubblici) ha messo così in fila sul calendario gli interventi da realizzare nel sottopassaggio di via Mare.

L’omelia di fuoco

L’opera, da anni dissestata e poco sicura, ha attirato pure gli strali del parroco emerito di Cristo Re: don Pio Costanzo. Domenica scorsa, al termine della messa, il sacerdote aveva anche aspramente criticato l’attuale amministrazione comunale: colpevole, a suo dire, di scarsa attenzione per Porto d’Ascoli. «Don Pio va ringraziato - replica Capriotti -. I suoi rimproveri ci fanno bene, poiché aiutano a mantenerci focalizzati su un problema che, comunque, non abbiamo mai perso di vista. Purtroppo, parliamo di una questione complessa». Nell’immediato, maggior sicurezza verrà garantita dalla profonda scarificazione del manto stradale, con la posa di nuovo asfalto a caldo. «Si tratta di un pacchetto di nuovi asfalti che comprende anche viale dello Sport e le vie Golgi e Colleoni - dice ancora l’assessore -. L’ordinanza in merito dovrebbe uscire tra pochi giorni. Stiamo anche affrontando il problema dell’acqua di falda, avvalendoci del contributo di diversi esperti. Conto che, entro fine anno, sarà individuata la soluzione ottimale». Il vicesindaco sottolinea che maggiori dettagli verranno forniti sabato in consiglio comunale. Si terrà, infatti, la discussione di un’interrogazione sullo stato del sottopasso, promossa dai consiglieri d’opposizione Canducci e Bottiglieri. Secondo quanto previsto da Capriotti, la manutenzione straordinaria con asfalto a caldo (ormai in rampa di lancio) consentirà all’assetto stradale di reggere l’impatto con le infiltrazioni d’acqua; se non altro per il tempo necessario ai tecnici di risolvere il problema. Finora, si era costantemente intervenuti con delle toppe che saltavano nel giro di pochi giorni. Tutto ciò in attesa del vero e proprio intervento strutturale di ammodernamento dell’infrastruttura.

I costi

I costi (stimati in 10-12 milioni di euro) restano proibitivi per il Comune che non può procedere da solo. Attualmente, Capriotti non sa dire con esattezza quando questo intervento si realizzerà. In ogni modo, la riqualificazione del sottopasso di via Mare è uno dei punti più qualificanti del Programma di mandato 2021-2026: bussola dell’attuale amministrazione comunale. Migliaia di persone sperano, ma i precedenti non sono incoraggianti. Infatti, il «miglioramento del sottopasso di via Mare» era una delle poche opere pubbliche inserite nelle "Linee programmatiche di mandato 2016-2021": documento-cardine dell’amministrazione guidata dall’ex sindaco Piunti.