Sosta selvaggia nelle zone della movida: ottanta multe dei vigili

SAN BENEDETTO - Un totale di ottanta contravvenzioni nel giro di due giorni per un weekend che ha fatto registrare il solito grande affollamento di persone sia lungo le strade del centro e del lungomare che, nelle ore più tarde, a ridosso dei locali della movida molesta dove si sono concentrati i controlli e i pattugliamenti delle forze dell’ordine andati avanti, come in occasione di ogni weekend, fino a circa le due del mattino.La polizia locale ha infatti rilevato diverse infrazioni legate alla sosta selvaggia sia nell’area del centro che in quella del lungomare Nord.