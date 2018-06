Sosta selvaggia nelle zone della movida: dai vigili arriva una raffica di multe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO- Sessantaquattro multe per sosta selvaggia. È il dato più rilevante della nottata di controlli messi in campo da polizia locale e carabinieri tra centro e lungomare di San Benedetto. Una vera e propria strage di contravvenzioni che rappresenta uno dei primi segnali di quanto sia dura la linea annunciata dal Comune, sindaco Piunti in testa, per contrastare il caos delle notti della movida.Il blitz è scattato intorno alla mezzanotte quando, durante il pattugliamento notturno delle forze dell’ordine, gli agenti della polizia municipale e i carabinieri si sono trovati di fronte ad un vero e proprio muro di auto che, sul lungomare nord, erano posteggiate in maniera assolutamente improponibile. Alcune macchine si trovavano addirittura sulle aiuole di separazione tra la corsia Nord e la corsia Sud del lungomare. Più veicoli si trovavano invece nell’area destinata al posteggio degli scooter e con buona parte della carrozzeria che invadeva la pista ciclabile. Si trattava di auto lasciato da persone che, evidentemente, avevano fretta di raggiungere i locali del lungomare e non avevano voglia di girare o fare più strada per trovare un parcheggio.