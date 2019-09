Sorpreso fuori dal centro commerciale con un etto di marijuana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile transitando nei pressi del centro commerciale La Fontana hanno notato un extracomunitario che, al loro passaggio, ha cercato di non farsi notare proprio dai carabinieri. Purtroppo per lui, però, agli occhi attenti dei militari quell’atteggiamento non è sfuggito e quindi in pochi secondi il marocchino di 21 anni residente in città è stato raggiunto e bloccato.Da un veloce controllo i carabinieri hanno rinvenuto, occultato negli abiti che il marocchino indossava, un involucro contenente quasi 110 (centodieci) grammi di marijuana, pronta per essere venduta al dettaglio.Dopo le formalità di rito nella caserma in via dello sport, ove il giovane è stato accompagnato, il marocchino è stato arrestato per poi essere trasferito presso la sua abitazione, ove è rimasto in regime di arresti domiciliari, a disposizione della Procura di Ascoli in attesa dell’udienza di convalida del suo arresto.