Sorpresi a scassinare â€‹le macchinette dei biglietti ferroviari: arrestati

SAN BENEDETTO - Sorpresi mentre tentano di scardinare la macchinetta per i biglietti ferrovoiari in stazione: due arrestati.Si tratta di due romeni 24enni senza fissa dimora, sorpresi dai carabinieri alla stazione di San Benedetto. Sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso e decine di euro in monete. Sono stati arrestati per furto aggravato e rinchiusi nel carcere di Marino.