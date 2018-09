Sorpresi a bere alcolici nelle strade: quattro ragazzi multati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO- Le notti della movida continuano e con loro i controlli. È stata una notte affollata quella tra sabato e domenica, in tanti si sono riversati per le vie del centro e sul lungomare di San Benedetto. E tra la gente, come ogni weekend da inizio estate ad oggi, anche le divise degli agenti della polizia locale sambenedettese che sono tornati a monitorare la situazione relativamente al rispetto dell’ordinanza sulla “Buona movida” emanata dal Comune all’inizio della stagione.Il risultato dei pattugliamenti sono stati di quattro ragazzi sanzionati perché stavano bevendo in strada, cosa vietata espressamente proprio dall’ordinanza e indicata sui volantini distribuiti nei bar quest’estate. I quattro erano su suolo pubblico, in centro, con il bicchiere in mano. Dentro c’erano alcolici e per questo motivo è scattata la sanzione. Più tardi invece è stata elevata un’altra sanzione, questa volta direttamente al gestore di un locale, sempre in centro, per la mancata pulizia dell’area antistante l’esercizio.