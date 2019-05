Società di noleggi di barche â€‹pubblicizza crociere sul web: fioccano maxi multe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Potevano noleggiare le barche a persone con la patente nautica. Ma per la Guardia di Finanza organizzavano vere e proprie crociere in Adriatico ospitando passeggeri e mettendo loro a disposizione skipper ed equipaggio. E a tradirli sono stati gli annunci pubblicitari lanciati attraverso il web. E' finita nei guai una società di San Benedetto che, dall'estate 2018, è stata tenuto sotto costante osservazione delle Fiamme Gialle che, nelle ultime ore, hanno dato vita ad una serie di provvedimenti accendendo i riflettori su una serie di presunte irregolarità che potrebbe portare l'azienda a dover pagare decine di migliaia di euro di sanzioni. I Finanzieri della Sezione Operativa Navale di San Benedetto hanno infatti accertato che l'azienda, che opera nei settori della manutenzione, riparazione e locazione di mezzi nautici, ha utilizzato le proprie imbarcazioni per effettuare dei tour per il mare, pur essendo invece abilitate commercialmente alla sola locazione. Il controllo si è concluso con due verbali amministrativi a carico della società sambenedettese per violazioni al Codice della Nautica da diporto con sanzioni che possono arrivare a superare i 16mila euro e con 8 verbali amministrativi a carico degli skipper, per violazione delle norme inerenti la disciplina dei titoli professionali del diporto con sanzione complessiva applicabile fino ad un massimo di circa 66mila euro.