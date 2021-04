Vende un divano su un sito Internet ma invece di incassare deve pagare, due denunce

SAN BENEDETTO - Gli agenti del commissariato di polizia hanno denunicato per truffa in concorso un cittadino italiano e un cittadino extracomunitario residente a Roma venne da un utenza mobile da un uomo interessato all’acquisto dei letti.

Dopo la pubblicazione sui un sito di vendita di un divano un acquirente invitò la vittima a recarsi presso uno sportello ATM delle Poste Italiane, ove, dopo aver inserito il bancomat, avrebbe ricevuto la somma pattuita di 200 euro. Fatto sta che, durante l’operazione, effettuata su indicazioni sempre con comunicazioni dal cellulare dell’uomo, il malfattore, mediante artifizi e raggiri, abilmente convinceva il malcapitato ad eseguire una operazione sullo sportello bancomat dell’Ufficio Postale di Via Curzi nr 26 in San Benedetto del Tronto, che ha comportato una ricarica su di una carta PostePay Evolution di 200 euro del truffatore. Una volta effettuata la ricarica a sua insaputa, la parte offesa non ha ricevuto il promesso pagamento dal presunto acquirente.

