Il sindaco aspetta un'ora e mezza, ma gli sposi non si presentano

di Emidio Lattanzi

SAN BENEDETTO - Che lei all’ultimo momento cambi idea e pianti l’aspirante marito sull’altare, è già successo. Che lui, dopo un notte tormentata, non si presenti neppure per dire No di fronte al celebrante è cosa già vista e non solo nei film. Ma questa volta la storia è diversa. Dimenticate la fuga di Katharin Ross e Dustin Hoffman sull’autobus dopo la scena madre del Laureato la vita reale ha regalato se possibile, qualcosa di ancora più assurdo. Ieri, per il fatidico Sì non si è presentato proprio nessuno: né lo sposo né la sposa. È successo a San Benedetto per la precisione nella sala giunta del Palazzo Comunale dove a mezzogiorno in punto era attesa una coppia che avrebbe dovuto essere unita nel vincolo del matrimonio dal sindaco Pasqualino Piunti.