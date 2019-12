San Benedetto, ladri nei supermercati, bar, ristorante e cartoleria

SAN BENEDETTO - Ladri in azione nella notte a San Benedetto. Furto ai supermercati Fanini di via Manara e Simply Market di via D’Annunzio. I malviventi hanno rubato anche al Gran Caffè Sciarra di viale Secondo Moretti e al bar Blues Brothers di via Ferri, al ristorante Il Relitto di via Manara e alla cartoleria La Coccinella. Da Sciarra sono penetrati attraverso un accesso laterale riuscendo a portare il fondo cassa. Al supermercato Fanini hanno rubato circa 700 euro ma hanno provocato danni. Hanno trafugato i registratori di cassa per poi gettati nel parco adiacente dopo averli svuotati. © RIPRODUZIONE RISERVATA