È morto Simone Formentini l’ultimo erede di un impero Aveva soltanto 65 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - È morto, a soli 65 anni, Simone Formentini. Discendente dell’importante famiglia di produttori ortofrutticoli, portava infatti il nome del nonno, tra i maggiori innovatori nel settore in Italia. La famiglia Formentini, infatti, è stata tra quelle che hanno creato il benessere e la fortuna di San Benedetto nel Dopoguerra. Il nonno, fatto prigioniero in Olanda durante la guerra del 15-18 fu ristretto in una serra e da lì, riportò alcuni semi che poi piantò a San Benedetto nei terreni del senatore Cerboni, nei pressi dell’omonima fornace. Soprattutto si ricordano le esportazioni in Germania dove, negli anni del boom economico, il prodotto era largamente diffuso. Persona serena, e sempre molto disponibile, Simone ha avuto anche grandi soddisfazioni dai figli: Giuseppe, financial adviser della banca Intesa Sanpaolo e impegnato più volte anche in politica e Simonetta avvocato a Milano. Lascia anche la moglie, Anna, anch’ella proveniente da una storica famiglia sambenedettese, i Merlini. Il funerale si terrà oggi alle ore 14 nella chiesa parrocchiale dei Frati Minori in via Toscana.