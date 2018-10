Spegne la sigaretta in faccia alla sua convivente Giovane finisce nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Un ventinovenne sambenedettese, N. D., residente a Castorano è accusato di maltrattamenti in famiglia, violazione di domicilio aggravato, lesioni personali e minacce gravi nei confronti dell’ex convivente. Dopo avere iniziato una relazione sentimentale con una ragazza la coppia decise di andare a convivere. Durante i primi tempi le cose sono filate abbastanza bene poi sono affiorati i primi problemi, forse dovuti ad un eccesso di gelosia. Secondo l’accusa, la vita della ragazza sarebbe diventata un inferno. Al termine di un alterco la giovane sarebbe stata colpita al volto dal suo ex partner con lo spigolo di un tablet. L’avrebbe anche colpita in due circostanze ad un occhio provocandole ematomi, l’avrebbe inoltre afferrata per il collo quasi a causarne l’asfissia ma il gesto più grave è stato quando le avrebbe spento una sigaretta in faccia. Il giovane sarà processato il 3 dicembre.