«Tranquilli, siamo professionisti», ma il bandito armato era ubriaco

SAN BENEDETTO - Violenti e forse anche ubriachi. La rapina al Conad di mercoledì sera è stata sicuramente la più dura di tutte quelle messa in atto precedentemente. Se due giorni prima, durante il colpo all’Eurospin, un cliente era stato fatto stendere a terra, mercoledì sera i rapinatori sono arrivati addirittura a puntare la pistola alla nuca di un dipendente del supermercato.Inoltre alcuni testimoni presenti all’interno del supermercato, hanno affermato che l’uomo con la pistola, si muoveva e parlava come se fosse ubriaco o comunque sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La polizia e i carabinieri sono al lavoro sull’incredibile ondata di rapine nei supermercati che sta interessando il territorio. Quello di mercoledì rappresenta il quarto colpo nel giro di un mese tra San Benedetto, Grottammare e Martinsicuro. Numeri che cominciano a farsi preoccupanti se si considera il fatto che la matrice criminale dei vari colpi è quasi certamente la stessa. Ormai è infatti molto più di un sospetto che a commettere le varie rapine siano state le stesse persone che sembrano prendere coraggio colpo dopo colpo.Dall’irruzione al Conad di San Filippo Neri avvenuta in ottobre, i malviventi stanno intensificando i loro blitz e, soprattutto, stanno comportandosi in maniera sempre più aggressiva sia con i dipendenti dei negozi rapinati che con i clienti. «State tranquilli, siamo dei professionisti» hanno affermato sia al Si Con Te che all’Eurospin anche se poi, proprio nel discount di viale dello Sport uno di loro ha perso la testa spaventandosi di fronte al movimento della mano di un cliente che cercava semplicemente di spostare e nascondere il proprio portafogli.