Attimi di paura tra i binari Si sente male in stazione soccorsa una ragazza

SAN BENEDETTO - Sono stati momenti di forte preoccupazione quelli vissuti, ieri mattina, alla stazione ferroviaria di San Benedetto. Intorno alle 7.20 è infatti arrivata, al 118, una richiesta di soccorso da parte di alcune persone che si trovavano sulle banchine in attesa del treno per una ragazza che aveva accusato un improvviso malore arrivando quasi a perdere i sensi.La giovane era in compagnia di un ragazzo che ha dato immediatamente l’allarme e aiutato i sanitari ad accompagnarla fino all’ambulanza posteggiata nell’area della Start. Ad aiutare i sanitari c’era anche il personale della polizia ferroviaria in servizio a quell’ora. I sanitari arrivati a bordo del mezzo di emergenza hanno caricato la giovane a bordo del mezzo e lì la ragazza ha iniziato per fortuna a riprendersi. Col passare dei minuti la situazione è andata notevolmente migliorando tanto che, alla fine, la ragazza ha rifiutato il trasporto in ospedale perché, ha affermato lei stessa ai soccorritori, si sentiva molto meglio tanto da non avere più bisogno di essere visitata. Alla base dell’accaduto forse un’eccessiva stanchezza o la mancanza di sonno. Fatto sta che l’apprensione, da parte delle tante persone che in quel momento si trovavano in stazione, è stata davvero alta. A soccorrere la ragazza è stata l’equipaggio della Croce Verde di San Benedetto partito, con l’ambulanza, dal poco distante presidio del Ballarin.