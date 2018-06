In auto sfidano i divieti nella città allagata: restano bloccati e arrivano le multe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - È stato prevalentemente il centro ad andare in tilt dopo lo scroscio di pioggia che, tra le 16 e le 17 di ieri pomeriggio, ha interessato il territorio della Riviera delle Palme. L’acqua, che questa volta si è concentrata in particolar modo sull’area centro-nord della città, ha costretto la task force, allertata dal sindaco già dal mattino, a predisporre la chiusura di alcune strade e l’interdizione di un paio di sottopassi. I primi problemi si sono avuti nella zona di via Marsala, che è stata anche la prima strada ad essere chiusa, e in via Roma.I vigili urbani hanno infatti dovuto interdire il passaggio veicolare all’intersezioni con via San Martino e piazza San Giovanni. Osservati speciali, come detto, i sottopassaggi ferroviari. Il primo a capitolare è stato quello di via Virgilio dove, nonostante i segnali di divieto, un furgone e un’auto hanno provato a passare e sono rimaste entrambe bloccate. I due automobilisti sono stati sanzionati. Allagato anche il pontino lungo, che è stato chiuso poco dopo le 18 mentre la zona del Ballarin è finita sotto un mare di fango.