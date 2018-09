Sequestrò la moglie davanti ai figli: trovato e preso in hotel il ricercato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Era ricercato per aver sequestrato la moglie: arrestato in un albergo di Porto d’Ascoli.Si tratta di un foggiano 40enne, colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Ravenna su richiesta del Gip di quel centro, perchè responsabile di sequestro di persona ai danni dell'ex coniuge alla presenza dei figli minori probabilmente al culmine dell'ennesima lite. I carabinieri lo hanno trovato durante un controllo delle strutture alberghiere, probabilmente stava cercando di allontanarsi dal centro romagnolo.