Senza patente investe ciclista Il giovane alla guida nei guai l'anziano riuscirà a cavarsela

SAN BENEDETTO - Alla guida dell’auto senza patente, semplicemente perché non l’aveva mai conseguita, ha investito un settantaduenne in via Manara. È successo intorno alle 9.30 di ieri mattina nel tratto di strada che passa al di sotto del ponte dell’autostrada A14, nel punto in cui l’uscita dall’area di sosta che si trova a Sud della carreggiata si interseca con la pista ciclabile che viaggia a ridosso del fossato dell’Albula. Lì, in quel momento, passava F.Q., in sella alla sua bicicletta quando è stato urtato dalla Peugeot 206 condotta da S.P., trentatreenne già noto alle forze dell’ordine che, quando sono arrivati i vigili urbani, non è stato in grado di mostrargli il proprio permesso di guida. Semplicemente perché, quando gli agenti attraverso la centrale, sono entrati nel database cercando le sue generalità, non hanno trovato nulla. La patente non l’aveva mai conseguita quindi non poteva trovarsi in quel momento al volante di un’auto. Nel frattempo il settantaduenne, persona di Porto d’Ascoli particolarmente nota, è stato raggiunto dall’ambulanza arrivata a sirene spiegate dal vicino ospedale Madonna del Soccorso. L’uomo è subito stato preso in cura dagli operatori sanitari arrivati a bordo del mezzo di emergenza che lo hanno prima medicato, a lungo, sul lettino montato nell’ambulanza e quindi lo hanno trasportato al Pronto soccorso dove i medici lo hanno preso in cura. Fortunatamente non è in gravi condizioni malgrado la caduta sull’asfalto conseguente all’urto con la parte frontale dell’auto. Ora il trentaduenne rischia guai dal momento che, oltre all’incidente in sé (i rilievi e la ricostruzione che finirà sul verbale della polizia locale stabilirà dove siano le responsabilità) dovrà affrontare anche il fatto di essere stato fermato (e coinvolto in un incidente) senza aver mai preso la patente.