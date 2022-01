Brucia la Riserva Naturale Sentina, i vigili del fuoco al lavoro in una zona difficile da raggiungere

SAN BENEDETTO - La segnalazione è arrivata nelle prime ore del pomeriggio dagli automobilisti che percorrevano la sopraelevata Ascoli mare quando le fiamme erano già alte: brucia la Riserva Naturale Sentina, uno dei siti naturalistici comunitari di maggiore interesse nazionale ed europeo. La zona è difficile da raggiungere perché si trova al confine tra Marche e Abruzzo, nei pressi del fiume Tronto ma per fortuna in quell'area non ci sono case abitate, soltanto casolari diroccati. E proprio lì, tra quei canneti che domenica scorsa sono stati presi d'assalto dagli appassionati di bird watching perché è stato avvistato un airone rosa, ora si sono sviluppate le fiamme. Una situazione simile a quanto accaduto qualche anno fa, d'estate. Ma allaora il vasto incendio provocò anche lo stop ai treni lungo la dorsale adriatica.