Si sente male in acqua: â€‹salvato dai bagnini e da finanziere fuori servizio

SAN BENEDETTO - Un turista albanese di 44 anni è stato salvato dai bagnini del servizio di salvataggio e da un maresciallo della Finanza fuori servizio all’altezza della concessione balneare della Polizia di Stato, all’altezza della linea di confine tra il lungomare Nord e il lungomare Sud. E’ tutto avvenuto nel primo pomeriggio di ieri. L’uomo era in spiaggia con moglie e figlia e stava facendo il bagno quando, in prossimità degli scogli è andato in difficoltà forse a causa di un malore.È subito stato notato sia dai bagnini che da alcuni bagnanti. I due addetti al salvataggio di turno nella zona, Lorenzo Gabrielli e Riccardo Feliciani, si sono subito lanciati in suo soccorso insieme al maresciallo Marigliano, finanziere della compagnia di San Benedetto fuori servizio e, in quel momento, in spiaggia come bagnante. I tre hanno raggiunto l’uomo e lo hanno riportato a riva dove, subito dopo, è giunta un’ambulanza inviata dal 118 il cui personale a bordo lo ha assistito e trasportato all’ospedale di San Benedetto. L’uomo, fortunatamente, non correrebbe particolari pericoli.