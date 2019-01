I semafori impazzisono ​quando piove: caos in strada e incidenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Era capitato qualche giorno fa è successo anche nelle ultime ore. I semafori di via San Martino che regolano gli incroci con via Pizzi e via Galilei, la famosa “onda verde” controllata dalla telecamera che si attiva quando si passa col rosso, nei giorni di pioggia vanno in tilt. Si spengono, si riaccendono, lampeggiano e a volte funzionano. Le scene vissute a inizio settimana si sono ripetute anche per buona parte della giornata di giovedì, con maggior frequenza e con un incidente sul quale, il malfunzionamento dell’impianto, potrebbe aver dato il proprio importante contributo.Due auto si sono infatti scontrate all’incrocio tra via Pizzi e via San Martino. La prima arrivava da Ovest, la seconda da Sud. Fortunatamente non si sono registrati feriti ma il problema del semaforo che, quando piove, non funziona, comincia a preoccupare.