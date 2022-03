Seconda chiamata per l’area Brancadoro: domani torna l’asta in Tribunale ad Ascoli, a dicembre fu deserta

SAN BENEDETTO - C’è attesa per l’asta in programma per domani presso il Tribunale di Ascoli che avrà come oggetto l’area Brancadoro e che avrà una base di partenza di 4,5milioni con un’offerta minima di 3,375milioni ovvero l’offerta base meno il 25%. Si tratta di un’area da 19 ettari, da sempre indicata come area strategica della città, che a oggi ha una destinazione a verde sportivo.

La prima chiamata, svoltasi lo scorso dicembre, andò deserta. Se anche questa seconda seduta dovesse andare deserta sarà il giudice a definire il rinvio. In passato si è sempre parlato dell’area Brancadoro come una zona dove realizzare la cittadella dello sport e quindi dover far convergere tutti gli impianti cittadini, concentrandoli in un’area verde che rappresenta il polmone di San Benedetto, dove già insiste lo stadio Riviera delle Palme. Negli ultimi mesi però era stata avanzata l’ipotesi di quest’area come base per il nuovo ospedale sulla costa e in questo caso il terreno sarebbe stato acquisito dalla Regione per poi innalzare il nuovo presidio ospedaliero.

Ma a oggi ancora non è stato indicato lo spazio dove realizzare il nuovo nosocomio, quindi sarà difficile prevedere un eventuale acquisto. E’ certo che se ci dovessero essere degli acquirenti interessati attenderanno che si abbassi la base d’asta. Lo stesso Comune, per ora, non avrebbe espresso interessi per un eventuale acquisto.

