La scuola Curzi ricorda Matteo con un albero: la cerimonia prenderà il via alle 14,30

SAN BENEDETTO - Un albero di melograno nel giardino della scuola per ricordare Matteo Casoni, l’alunno della scuola Curzi scomparso lo scorso ottobre, pochi mesi dopo aver superato l’esame di licenza. E’ l’iniziativa promossa dall’Isc Centro della dirigente Elisa Vita come omaggio a un ragazzo che ha lasciato un ricordo indelebile nella memoria degli studenti e degli insegnanti dell’istituto. L’appuntamento è per oggi alle ore 14,30, nel plesso della scuola secondaria di primo grado, in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, dove si svolgerà la cerimonia.

Saranno presenti i genitori di Matteo, la dirigente, i docenti, il personale non docente, le autorità comunali e gli ex alunni che vorranno ricordare il loro compagno. Nel cortile verrà piantato un melograno, albero che rappresenta l’energia vitale. Matteo, dopo aver conseguito l’esame di terza media, aveva fatto dono ai suoi insegnanti di un ciondolo raffigurante proprio l’albero della vita.

La simbologia del melograno ruota proprio attorno ai concetti di fertilità, abbondanza e ciclo della vita, ma anche ad immagini come la rinascita e le cose che si rinnovano. Le radici, il tronco e la chioma dell’albero rappresentano inoltre i 4 principi ispiratori della Convenzione dei Minori che, a loro volta, richiamano quei Diritti che contribuiscono a garantire il diritto all’apprendimento di tutte le Bambine, dei Bambini e dei Ragazzi.

