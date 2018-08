Uno scooter lo travolge: sacerdote finisce contro le auto in sosta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Incidente nel tardo pomeriggio di ieri in via Toscana dove un sacerdote di 80 anni, è trasportato in codice rosso all’ospedale di San Benedetto. L’anziano è stato investito da uno scooter in via Toscana, proprio di fronte alla chiesa di Sant’Antonio. Il religioso è stato scaraventato, dopo l’urto con il ciclomotore, contro le macchine parcheggiate a bordo strada ed è finito tra le ruote di quei mezzi. E’ stato soccorso da due ambulanze, una della Misericordia di Grottammare e l’altra, con il medico a bordo, partita dalla Potes di San Benedetto che lo hanno medicato e trasportato in ospedale in codice rosso.