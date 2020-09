Scontro frontale nella notte, due donne all'ospedale: una è grave

Ultimo aggiornamento: 12:39

SAN BENEDETTO - Schianto frontale nella notte tra due auto, a Porto d'Ascoli di San Benedetto. L'incidente è avvenuto nella notte, intorno all'una, in via Mare. Una Fiat Punto è andata a sbattere contro una Toyota. nell'incidente sono rimaste ferite tre le persone coinvolte due delle quali sono state costrette a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Si tratta di una ottantaseienne che era seduta sul sedile del passeggero. La donna, residente ad Alba Adriatica, è stata soccorsa dall'ambulanza del 118 inviata sul posto. Medicata e trasportata in ospedale ha riportato un trauma toracico. Si sta valutando la possibilità di un trasferimento a Torrette. La ragazza di ventidue anni di Monteprandone che era alla guida dell'altro veicolo ha invece raggiunto l'ospedale autonomamente e non è in gravi condizioni. Ha riportato alcune lesioni e contusioni ma gli esami non hanno riscontrato presenza di traumi o fratture. Gli agenti della polizia stradale di San Benedetto hanno effettuato i rilievi dell'incidente.