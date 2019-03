Scontro all'incrocio ​e auto contro un paletto: ragazza all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Ancora un incidente all'incrocio tra via Calatafimi e via Pizzi. Questa volta è accaduto nel cuore della notte, pochi minuti prima dell'una del mattino. A scontrarsi sono state una Smart ed un vecchio modello di Fiat Punto che si sono toccate violentemente al centro dell'incrocio e che hanno poi proseguito la propria corsa fino al dove hanno divelto uno dei paletti di ferro che si trova nel punto in cui le due vie si intersecano. Ad avere la peggio nell'incidente è stata una ragazza di ventisette anni che era seduta al posto del passeggero all'interno della Fiat Punto. Dopo l'impatto ha infatti iniziato ad accusare dei forti dolore al torace, alla schiena e al collo ed è stato quindi necessario chiamare il 118. Sul posto è giunta un'ambulanza della Croce Verde di San Benedetto.