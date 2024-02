SAN BENEDETTO - Scontro tra autobus di linea e autovettura, con cinque persone trasportate al pronto soccorso. È successo nel pomeriggio di giovedì all’incrocio tra via dei Mille e via Deledda, a Porto d’Ascoli. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, una Volkswagen station wagon sarebbe entrata in via dei Mille contromano, facendo alcuni metri in direzione vietata e scontrandosi poi con un pullman di linea della Start.

APPROFONDIMENTI VIABILITA' Si ribalta un'automobile lungo l'A14: traffico in tilt per diverso tempo. Ora la circolazione è tornata normale

Cinque le persone che hanno avuto bisogno dell’ambulanza e del trasporto in ospedale: una donna di circa quarant’anni e i suoi tre bambini, tutti sotto i dieci anni, che erano a bordo della vettura, oltre ad un passeggero dell’autobus che nell’impatto ha perso l’equilibrio. Sul posto è giunta anche la polizia locale per effettuare i rilievi di rito, anche se la donna si sarebbe assunta le proprie responsabilità.