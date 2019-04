Scontro tra auto e moto: centauro di 39 anni grave portato a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO – Schianto tra auto e moto sulla Statale: grave un 39enne portato a Torrette.E’ accaduto ieri sera poco dopo le 20,30 a San Benedetto, all’incrocio tra via Torino e via Salita al Monte, dove si sono violentemente scontrate, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, un’auto ed una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro, un 39enne del posto, che ha riportato lesioni giudicate gravi, tanto che è stato portato all’ospedale di regionale di Torrette. Illese le due donne che viaggiavano sull’auto.