Sconta condanna ​per droga esce e subito spaccia: arrestato, torna in carcere

SAN BENEDETTO – Aveva appena scontato una condanna da sette anni e mezzo di carcere per reati di droga, ma non ha perso il vizio di spacciare. La polizia del commissariato ha arrestato un algerino di 31 anni, M.B.A., dopo averlo bloccato mentre si aggirava in centro, in bicicletta, con involucri di eroina che aveva nascosto anche in bocca. In tutto aveva sette grammi di droga addosso. L'uomo, che stava per ingerire gli involucri, è stato tempestivamente immobilizzato e tratto in arresto.