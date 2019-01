Si spaccia per sacerdote, celebra messa e confessa: scomunicato dal vescovo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SAN BENDETTO - Da San Benedetto alla Puglia per dire messa, ma senza essere prete. A smascherarlo è stato il vescovo della diocesi di San Severo, monsignor Giovanni Cecchinato che si è improvvisato detective scoprendo che Alessio Prencipe, sambenedettese di 35 anni, malgrado l’abito talare ed una spiccata propensione per la religione manifestata già ai tempi in cui frequentava l’istituto Alberghiero, non era assolutamente un sacerdote. E’ lo stesso vescovo Cecchinato a ricostruire i fatti: «L’uomo – spiega l’alto prelato - carpendo la buona fede e traendo in inganno il parroco della chiesa parrocchiale di Santa Maria della Strada, ha dichiarato di essere monaco benedettino e prete».