Una donna svanisce nel nulla, la figlia lancia l'allarme: «Si sente in pericolo ed è in evidente stato confusionale»

SAN BENEDETTO - Da questa mattina Marcella Marchionni, di San Benedetto ha fatto perdere le sue tracce. Per questo motivo la figlia ha lancUnaiato l'allarme informando le forze dell'ordine e segnalando la scomparsa sui social. Questa mattina intorno alle ore 8,50, dopo aver lasciato una pochette con alcuni effetti personali ad una sua amica e dopo averle detto che si sentiva in pericolo si é allontanata con la propria auto (una Fiat punto nera 5 porte), in evidente stato confusionale. Ha il telefono cellulare spento spento e tutte le forze dell’ordine sono alla ricerca da questa mattina, ma purtroppo non non si hanno più notizie! "Chiunque l’abbia vista o la veda é pregato di contattare immediatamente i carabinieri di San Benedetto del Tronto" scrive la figlia.

