Schianto in scooter: imprenditore 30enne in coma farmacologico

SAN BENEDETTO - È in coma farmacologico all’ospedale Torrette di Ancona V.P., l’imprenditore di trent’anni che, domenica mattina, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto all’intersezione tra la Statale 16 e via Pizzi. I medici dell’ospedale regionale lo terranno sedato ancora per diverse ore per poi verificare lo stato di alcune delle conseguenze riportate nell’incidente sulle quali si stanno concentrando le attenzioni dell’equipe sanitario che sta monitorando il trentenne in maniera costante. Nei prossimi giorni il sambenedettese, giunto ad Ancona in eliambulanza, sarà sottoposto ad un intervento di chirurgia maxillofacciale finalizzato a ridurre le fratture riportate dall’urto con l’asfalto.