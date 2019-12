Le due auto si scontrano e finiscono contro quella in sosta: due feriti nell'incrocio maledetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente stradale questa mattina a San Benedetto del Tronto. Intorno alle otto e mezza all'incrocio fra via Belli e Via Verga nel quartiere di San Filippo due auto, una Fiat Panda e una Smart sono andate a sbattere per poi schiantarsi a sua volta contro un'auto parcheggiata al lato della strada.

I due conducenti, un uomo e una donna (quest'ultima nell'impatto è svenuta) di circa 50 anni sono stati ricoverati al pronto soccorso dell'ospedale. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi ma è l'ennesimo incidente stradale che si verifica in quell'incrocio già segnalato dai residenti.

