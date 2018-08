Schianto in galleria: in tilt il traffico delle vacanze sull'A14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Un incidente è avvenuto questa mattina sull'autostrada A14. Lo schianto ha coninvolto diverse vetture nella galleria tra San Benedetto e Pedaso.La schianto questa mattina all'interno di una galleria sulla corsia nord, tra Grottammare e Cupra Marittima. L'incidente è avvenuto intorno alle 7, all'interno della galleria Vinci. Ee vista l'alta densità del traffico che ormai sta caratterizzando queste settimane di luglio lungo la dorsale adriatica già dopo 10 minuti si era formata una fila lunga oltre due chilometri. Il traffico sull'arteria autostradale, già affollata per il traffico dell'esodo estivo, è andato in tilt con lunghe code, la Polizia stradale consiglia a chi è diretto verso nord l'uscita al casello di San Benedetto e a chi diretto verso sud quella di Pedaso. Tre i feriti, uno è in condizioni gravi. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, una squadra di vigili del fuoco e le pattuglie della polizia autostradale della sottosezione di Porto San Giorgio.