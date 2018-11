Schianto dopo la caduta da un'impalcatura: grave un operaio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO – Paura ieri pomeriggio, per operaio 39enne, caduto da un’impalcatura mentre era al lavoro in zona Santa Lucia, lungo la strada che collega San Benedetto ad Acquaviva. È’ accaduto intorno alle 17 e 30.L’uomo stava lavorando quando, per motivi al vaglio dei carabinieri poi intervenuti sul posto, ha fatto un volo di due metri battendo violentemente contro il suolo senza però mai perdere conoscenza. I suoi colleghi di lavoro lo hanno subito soccorso ed hanno allertato il 118 che, sul posto, ha inviato un’ambulanza della Croce Verde. Il personale sanitario arrivato a bordo del mezzo di emergenza, considerata la dinamica dell’incidente, ha predisposto l’arrivo di un’altra ambulanza, con medico e infermiere a bordo, partita dalla postazione del presidio di emergenza del pronto soccorso sambenedettese.L’uomo era sotto choc, ma come detto non ha mai perso conoscenza. Lamentava forti dolori alla schiena e al torace e dopo averlo spinalizzato e stabilizzato è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Madonna del Soccorso in codice rosso, dove è stato sottoposto alle medicazioni e a tutti gli esami diagnostici del caso.