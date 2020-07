Schianto poco dopo l’alba, un ferito. Altri controlli: ​tre giovani trovati con la marijuana

SAN BENEDETTO È terminata con un incidente la nottata sambenedettese. Uno scontro avvenuto, poco prima delle 6 di ieri mattina, all’appendice nord del lungomare, a ridosso del ponte sull’Albula, lungo la corsia diretta a Nord di viale Trieste. Una fiat Panda e uno scooter con due persone a bordo sono infatti venuti in contatto. Fortunatamente l’incidente non ha provocato gravi conseguenze per le persone coinvolte anche se la persona trasportata dello scooter, un trentottenne G.C., ha riportato alcune ferite e contusioni ed è stata soccorsa e medicata dal 118. Sul posto la polizia stradale di Ascoli supportata dai carabinieri del nucleo operativo e Radiomobile della compagnia di San Benedetto.

Gli ubriachi ci provano Le pattuglie del commissariato sono intervenute all’esterno di una discoteca sul lungomare, proprio quella chiusa di recente per 15 giorni ma che, poi, ha ottenuto dalla Prefettura e dalla Questura di Ascoli Piceno la chance di riaprire 7 giorni prima, a condizione che lì dentro venisse realizzata una campagna di sensibilizzazione sui rischi connessi all’abuso di alcolici, rivolta soprattutto ai giovani per far capire loro l’importanza di non perdersi in un bicchiere. E quella chance il gestore del locale se l’è giocata bene, tant’è che fuori si era presentato un giovane in preda ai fumi dell’alcool e che pretendeva di entrare, ma gli addetti alla security glielo hanno impedito. Lui, un 23ene di Spinetoli, farfugliava e quasi non si reggeva in piedi, per cui i poliziotti lo hanno sanzionato per ubriachezza molesta e ora dovrà pagare cento euro di multa. Stessa sorte è toccata a un suo coetaneo del teramano, pure lui talmente alticcio da essersi avvicinato, sbellicandosi dalle risate, alla Volante per chiedere una sigaretta proprio mentre gli agenti stavano staccando il verbale all’altro ragazzo. In tre invece sono finiti nei guai dopo essere stati trovati in possesso di qualche grammo di marijuana.

Se le cose, tutto sommate, sembrano essere andate bene sotto il punto di vista dell’alcol, sono tornati gli atti vandalici. In via Bezzecca, nel cuore del centro cittadino, qualcuno ha rovesciato due voluminose fioriere che sono state posizionate in modo da bloccare l’intero spazio del marciapiede. Stesso marciapiede dove, pochi metri più a Nord, c’è un’abitazione abbandonata dalla quale esce del liquido. Probabilmente acqua che sgorga da qualche perdita interna alla struttura. Ma nessuno sembra riuscire a verificare cosa stia davvero accadendo lì dentro.

