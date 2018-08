Si schianta per evitare una bicicletta: donna soccorsa dai passanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Avrebbe cercato di evitare un ciclista, così ha poi riferito la donna di 67 anni che si è schiantata con l’auto contro una delle ringhiere di protezione del sottopassaggio di via D’Annunzio. L’incidente è avvenuto intorno alle 10, la donna rimasta ferita era alla guida di una Fiat Punto. È stata subito soccorsa da numerosi passanti che hanno allertato il 118. Tra loro un’anestesista lì per caso e che ha gestito le prime fasi in attesa dell’arrivo del mezzo di soccorso.