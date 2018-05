Si schianta contro un lampione e fugge: caccia al pirata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Quando i carabinieri sono arrivati, su segnalazione di alcuni residenti che avevano sentito tutto il trambusto legato allo schianto, non c'era più nessuno. Solo i danni. Qualcuno, nella scorsa notte tra lunedì e martedì, si è infatti schiantato con l'auto contro un lampione che si trova in via Voltattorni. Il palo è rimasto in piedi ma la plafoniera, a causa del violento urto, è precipitata a terra distruggendosi. Questa mattina c'erano ancora i residui dell'accaduto con tutto il pesante pezzo superiore della struttura, quella che ospita la lampadina, completamente danneggiato sul marciapiede con frammenti dappertutto.