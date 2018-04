Schiamazzi, minacce e insulti: ubriaco tiene sveglio un quartiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Torna il caldo, tornano gli schiamazzi per le vie del centro. Questa volta però si è davvero esagerato. O meglio, a esagerare è stato un trentatreenne a seminare il caos per le vie del centro prima prendendosela con un suo conoscente, poi con i residenti del quartiere e quindi continuando ad urlare anche di fronte ai carabinieri intervenuti sul posto. È tutto accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì, tra le due e le tre del mattino. La vicenda è nata e si è consumata tra via Calatafimi, via La spezia e piazza Montebello ed ha visto il 33enne costringere decine di persone a rimanere sveglie e ad assistere ad una sorta di show fatto di urla, minacce e schiamazzi.Tutto è cominciato poco dopo le due nell’area di via La Spezia quando l’uomo, presumibilmente per futili motivi e sotto l’effetto dell’alcol, ha iniziato ad urlare e a minacciare un proprio conoscente. Fortunatamente erano presenti altre persone che hanno diviso i due. Ma la cosa non era evidentemente destinata a finire lì perché quando l’antagonista, bersaglio delle minacce si è allontanato, l’uomo, che era in compagnia di una ragazza e di un amico che hanno inutilmente cercato di calmarlo e portarlo via, ha iniziato a prendersela con i residenti. Le grida avevano infatti buttato giù del letto decine di persone alcune delle quali, dai balconi, gli hanno ripetutamente intimato di smetterla. «Scendete pezzi di m..., vi ammazzo tutti» è stata la risposta, gridata per un’altra ventina di minuti, tra le vie del quadrilatero. Alla fine sono arrivati i carabinieri, che hanno riportato la situazione alla calma. I militari hanno identificato lui e le persone che erano presenti in quel momento.