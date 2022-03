Scadenze non rispettate e continui rinvii. Madison abbandona il multisala: il piano alternativo di Palariviera è Cineplex

SAN BENEDETTO - Risoluzione consensuale. Il cinema Madison leva le tende dalla multisala del Palariviera e se ne va. Saltata la riapertura prevista per questo fine settimana, ma a questo punto sarà la stessa società Palacongressi a riaccendere i proiettori in sala.



Tanto tuonò che piovve. Scadenze non rispettate, continui rinvii per il pagamento della fidejussione per poi fare le valigie e andarsene. Il legame tra il Madison Cinemas, società romana che gestisce multisale, con la Riviera è stato breve. Prima il termine del 31 dicembre entro cui liquidare la cauzione da parte del nuovo gestore Manuele Ilari, pagamento slittato ai primi di gennaio fino ad arrivare al 24 gennaio quando il cinema Madison ha deciso, quasi con un colpo di teatro, di spegnere le luci e chiudere le porte della multisala per almeno un mese e mezzo. Alla base di questa decisione i botteghini sempre vuoti, le misure stringenti imposte dal decreto Draghi proprio alla vigilia delle festività natalizie, che andavano a vietare il consumo di cibo in sala e soprattutto la richiesta di Green pass agli spettatori. Chiusura che aveva colto di sorpresa la stessa Palacongressi.



Da qui la ripresa delle trattative, i gestori del Palariviera che, tenendo conto della pandemia e della crisi delle sale cinematografiche, erano arrivati alla decisione di dimezzare il canone di locazione e stessa sforbiciata l’avrebbero data alla fidejussione. Il cosiddetto “addendum”, con cui si sarebbe andati a modificare il contratto originario. Ma non è bastato. Infatti la firma da parte di Ilari del Madison non è mai arrivata. Era attesa per questo weekend la riapertura del cinema, si era parlato anche della pellicola “The Batman” per riaccendere le luci in sala, ma nessun supereroe arriverà al Palariviera almeno per ora. Da qui la decisione di arrivare a una risoluzione consensuale sia da parte della Palacongressi che da parte di Ilari del Madison.



Che succederà a questo punto? La Palacongressi è pronta a gestire direttamente la multisala impiegando la stessa società che attualmente gestisce la multisala a Colonnella ovvero la Cineplex Arcobaleno. In fondo Calabresi, socio di maggioranza della Palacongressi, per decenni ha gestito l’omonimo Cinema Teatro alla Rotonda Giorgini e fino all’arrivo dell’Uci Cinema la stessa multisala al Palacongressi. Quindi una soluzione a portata di mano che permetterebbe di riaccendere i proiettori intorno al prossimo 20 marzo.



Era lo scorso ottobre quando la società romana Madison Cinemas entrava nel Palariviera assumendo la gestione di sette sale (una da 386 posti, 4 sale da 150 posti, 2 sale da 100 posti). Tutte ad eccezione della sala grande da mille che è rimasta ad appannaggio della Palacongressi srl, con la quale è stata portata avanti l’attività congressuale e per gli spettacoli. Da ricordare come in passato, prima del Madison, a gestire la multisala era stata l’Uci che aveva spento i riflettori delle multisale nel maggio 2020 assieme a quelli di tutti i cinema che aveva nelle Marche.

