Sbronza si schianta in auto sul lungomare, l'avvocatessa era pure senza assicurazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Ubriaca, senza assicurazione e con la revisione scaduta. È nei guai fino al collo avvocato di 49 anni che, nella notte tra venerdì e sabato, si è resa protagonista di un incidente che ha provocato la chiusura, per oltre mezz’ora, del lungomare di San Benedetto. La professionista stava infatti transitando sul lungomare in direzione Nord quando, più o meno all’altezza dello chalet Stella Marina, l’auto è finita in testacoda schiantandosi contro una Renault Twingo posteggiata sul lato orientale della strada. Una carambola avvenuta in un momento in cui c’erano decine di persone a passeggio e in bicicletta sul lungomare ed è stato un vero e proprio miracolo che l’incidente non abbia coinvolto nessun’altra persona. Sul posto sono subito stati chiamati i soccorsi. La donna era infatti inizialmente sembrata essere priva di sensi così sono state chiamate due ambulanze. Alla prima, quella della Croce Verde di San Benedetto, si è infatti aggiunto un secondo mezzo di emergenza partito dalla Potes dell’ospedale di San Benedetto. Necessario anche l’intervento dei pompieri considerato che le due auto sono praticamente rimaste incastrate tra loro e quello dei carabinieri che si sono occupati della gestione della viabilità insieme ai vigili urbani arrivati a supporto. È stato necessario chiudere la corsia Nord del lungomare per almeno una quarantina di minuti.