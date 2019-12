Sbilanciata dalla spesa cade rovinosamente dalla bicicletta: una donna all'ospedale

SAN BENEDETTO - Ha perso l’equilibrio mentre era sulla bicicletta ed è caduta, anche a causa del peso della busta della spesa che stava portando con sé nel cestino che le ha impedito, una volta andata in difficoltà, di mantenersi sulle due ruote. È accaduto nella tarda mattinata di ieri in via Trento, a ridosso del sottopassaggio che immette su via Monfalcone. La donna, soccorsa dall’ambulanza del 118, è una 71enne di San Benedetto.

Ha riportato una sospetta frattura del femore più numerose contusioni in più parti del corpo punto è stata portata in ospedale dall’ambulanza inviata sul posto dal 118. Insieme ai sanitari Sono arrivati anche i vigili urbani della pattuglia in servizio ieri mattina. Nessun veicolo è stato coinvolto nell’incidente.

