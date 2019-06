Sbanda in moto e si schianta contro una colonna: grave centauro 34enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Saranno i carabinieri a stabilire cosa sia accaduto intorno alle 19 di lunedì pomeriggio in via Montagna dei Fiori. E' stato a quell'ora che un trentaquattrenne del posto, ha perso il controllo della moto in sella alla quale stava viaggiando schiantandosi contro una colonnina di cemento che si trova sul lato settentrionale della strada. Il trentaquattrenne stava procedendo in direzione Oveste l'impatto contro l'ostacolo lo ha fatto sbalzare di sella e volare per parecchi metri prima di atterrare sull'asfalto. Le conseguenze riportate sono state pesanti, il centauro ha riportato fratture agli arti, in particoalr modo a quelli inferiori, ed un trauma addominale. E' subito stato soccorso dal 118, allertato da alcuni automobilisti di passaggio che si sono subito fermati a dare una mano. Sul posto anche i vigili del fuoco della caserma di San Benedetto. E' stato trasportato all'ospedale "Madonna del Soccorso" ed una volta giunto nel reparto di emergenza del nosocomio sambenedettese è stato sottoposto a tutti i controlli del caso. Controlli che hanno fatto emergere un quadro politrumatico e con fratture tanto da spingere i sanitari a predisporre il trasferimento d'urgenza ad Ancona. Così in Riviera è arrivata l'eliambulanza.