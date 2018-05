Sassaiola nella notte contro il pullman della Samb calcio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Sassaiola poco dopo la mezzanotte di oggi al pullman della Samb in trasferta a Cosenza. La squadra rossoblù è arrivata intorno alle otto e mezza di ieri nell'Hotel President di Rente per il ritiro in vista della gara di domani sera per la gara di andata a Cosenza valevole per i playoff. Poco dopo il rumore dei vetri mandati in frantumi ha svegliato la comitiva della Sambenedettese. L'albergo ha ospitato in passato molte squadre ed è passato alla storia perchè da lì usciì il giocatore Denis Bergamini nel giorno della sua tragica morte.