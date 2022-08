SAN BENEDETTO - Niente neve, ma tanta sabbia. «Vigilia di Ferragosto o vigilia di...Natale?». Ieri pomeriggio, risuonava allegramente questo dubbio davanti al gran finale del “Tropical Santa Claus”. Lungo la spiaggia libera in zona ex camping, è andato in scena l’epilogo dei tre giorni di festa, sempre organizzati dal team Animazione Ciquibum.

Proprio a due passi dal mare, lo staff con al timone Nico Virgili ha ricreato un simpatico villaggio natalizio fuori stagione. Al suo interno, una sarabanda di attività che hanno coinvolto centinaia di bagnanti, tra residenti e turisti. Così, l’attesa del fatidico 15 agosto è stata scandita da balli di gruppo, spettacoli acrobatici e giochi per i più piccoli. In un party a tema natalizio, non poteva mancare lui: Babbo Natale, impersonato dall’animatore Alessandro Maizzi. Sull’aitante Santa Claus si sono concentrati gli smart-phone dei curiosi che non si sono lasciati scappare l’occasione per un selfie davvero originale. Una festa fino al tramonto, che ha fatto da apripista alla nottata appena trascorsa. Lunghe ore di divertimento (fino all’alba di questo attesissimo Ferragosto) con la movida estiva 2022 che ha raggiunto il suo picco.

Cosa fare domani



Per chi avesse ancora voglia di svago by-night, tra oggi e domani le occasioni non mancano. Stasera, si rinnova il sodalizio tra Bagni Andrea e La Bottega di Bobo. Dalle ore 22, lo chalet del patron Sandro Assenti (concessione 8) torna ad ospitare uno dei party più frizzanti dell’estate sambenedettese. Info: 335-5252946. Serata ferragostana all’insegna della musica “House” a “La Terrazza”. La discoteca all’aperto di via degli Oleandri ospita due nomi di caratura nazionale: Piero Pirupa e Boss Doms. Info: 331-5658597. «Canta a squarcia gola tutti i migliori successi dal 2000 ad oggi» chiedono dallo staff del Jonathan Disco Beach di via delle Tamerici, dove in serata è di scena l’evento “Hit Mania - Il Ferragosto cantato”. Info: 340-3106476. Domani sera, il Medusa Beach ospita “80 Special”, col Dj Gianni Schiuma che rispolvererà i sui mitici vinili. Info: 340-3105948. Sempre domani, dalle ore 23.30, al “Geko” di via dei Tigli c’è “Op:um Circus”: funambolico happening in salsa circense, arrivato alla sua sesta edizione. Info: 366-2587525. Ancora questo martedì: (dalle ore 18 alle 22) il ristorante Harena di via degli Oleandri propone “SushItHare”: corso amatoriale di preparazione del sushi. Info: 366-7653107. Infine, per i più piccoli: domani sera (dalle 21) piazza Matteotti ospiterà i giochi del “Ludobus Legnogiocando”. Info: 339-6325026.