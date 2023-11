SAN BENEDETTO - La minoranza ha bocciato sonoramente il documento elaborato sulla sanità con le osservazioni al Piano socio sanitario, mentre il presidente della commissione sanità Pasquali auspica un compromesso con Ascoli. Nel frattempo l’Ast di Ascoli fa sapere che l’Utic non è mai esistito al Madonna del Soccorso e quindi nonostante le carenze di personale non si perderebbero servizi.

Le accuse



Un coro di no al documento, presentato ieri in commissione sanità, si è levato dalla minoranza a cominciare dalla consigliera Luciana Barlocci la quale ha sottolineato l’assenza delle firme da parte dei sindaci sull’atto mentre Annalisa Marchegiani ha parlato di uno scritto senza alcun peso politico. Sul fronte del centrodestra Pasqualino Piunti ha ricordato come la Regione deve puntare sull’Ast di Ascoli per attirare mobilità attiva. «Ci restituissero i 43 posti letto anche se sul piano sanitario non sono previsti - ha tuonato Aurora Bottiglieri- la nostra Ast ha una perdita di 11 milioni di euro. Le case di comunità sono importanti ma riceveranno solo i fondi Pnrr mentre l’hospice forse verrà spostato ad Ascoli.

Il documento

Nel documento viene detto di razionalizzare servizi e reparti al momento duplicati e questo non potrebbe mai essere accettato da Ascoli». A rincarare la dose Giorgio De Vecchis: «Ascoli è la provincia più penalizzata, mentre a Pesaro si investe ancora. Si dovevano coinvolgere prima i sindaci e non solo ora». Sul fronte della maggioranza il presidente della commissione sanità Umberto Pasquali ha sottolineato come sarà necessario trovare un accordo con Ascoli e non continuare con le polemiche. Posizione contrastata a gran voce da Paolo Canducci il quale ha fatto notare come un documento dove vengono richiesti potenziamenti solo per San Benedetto non potrebbe mai trovare d’accordo il sindaco Marco Fioravanti. Sul fronte tecnico Nicola Baiocchi del Comitato Salviamo il Madonna del Soccorso ha sottolineando come Jesi e Senigallia, con un bacino inferiore a 100mila abitanti, contano ben due Utic.

La direzione attacca



«Il Madonna del Soccorso non ha e non ha mai avuto posti letto Utic (Unità di terapia intensiva cardiologica). Pertanto, i pazienti con problematiche infartuali vengono da sempre ricoverati all’Utic di Ascoli». Quanto fa sapere la direzione dell’Ast a replica della carenza di personale e del rischio chiusura dell’Utic visto che da sempre la Cardiologia sambenedettese si occupa anche dell’Unità di terapia intensiva. «In merito alla carenza di medici – prosegue la direzione - a seguito di dimissioni di un dirigente medico di Cardiologia, è pervenuto nello stesso giorno richiesta di sostituzione mentre per la Cardiologia di Ascoli non si sono avute dimissioni ma solo scadenza dei contratti co.co.co di 2 specializzandi.

La direzione ha autorizzato il mantenimento del numero attuale di medici in servizio, dando indicazioni di procedere con differenti procedure di reclutamento per minimizzare l’assenza delle necessarie figure professionali». La direzione inoltre è intervenuta anche in merito alla riabilitazione cardiologica puntualizzando come il reparto non prevedrebbe la presenza del cardiologo anche nelle ore notturne, così come non sarebbe prevista la presenza di una unità di psicologo e del nutrizionista.