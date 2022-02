Consorti mette San Valentino sui pattini e la città del patrono si innamora dell'opera d'arte

SAN BENEDETTO - Ennesimo riconoscimento per l’artista sambenedettese Paolo Consorti nei giorni scorsi. La scultura che ha dedicato a San Valentino è stata premiata nell’ambito del Valentine Fest dell’Istess di Terni, il primo festival interamente dedicato alla figura del patrono degli innamorati.

L’opera realizzata nell’anno 2016 rappresenta un San Valentino sui pattini. Una rilettura iconografica e in chiave pop della figura del santo realizzata in polvere di marmo. L’opera appartiene al ciclo consortiano Rebellio Patroni, nato nel 2011 e che ha fatto tappa in prestigiose sedi museali, la Biennale di Venezia, Palazzo Reale di Milano, museo Madre di Napoli, Teatro Margherita di Bari, e Palazzo Primavera di Terni.

