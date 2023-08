SAN BENEDETTO - Torna anche quest’anno al campo sportivo “Nelson Mandela”, nel quartiere Agraria e, novità degli ultimi giorni, si aprirà oggi con il “Teenage Dream Party” che porterà in Riviera le canzoni di Disney Channel e le più famose hit degli anni 2000. Il San.B Sound vedrà come anteprima un’ospite d’eccezione, Brenda Asnicar, attrice e cantante argentina nota per il personaggio di Antonella Lamas Bernardi da lei interpretato nella telenovela argentina “Il mondo di Patty”.

Gli altri appuntamenti sono quelli da mesi in programma: sabato 26 agosto si esibirà Geolier, rapper partenopeo riferimento della scena musicale urban, con all’attivo 17 dischi di platino, 20 dischi d’oro e 1,4 miliardi di streaming audio e video. Domenica 27 agosto gran finale con Lazza, arrivato al 2° posto al 73° Festival di Sanremo, acclamatissimo. L’artista milanese salirà sul palco con il suo “Lazza Ouvertour Summer 2023” che ricalca il successo dell’exploit sanremese e del brano “Cenere”, che lo ha consacrato alla fama nazionale agli occhi del grande pubblico. Non ci sarà invece il concerto di Salmo, come noto, saltato per ragioni di salute. Per ulteriori informazioni si può contattare l’organizzatore Best Eventi (085 9047726) oppure visitare il sito web www.besteventi.it. I bus navetta partiranno invece dal Centro Commerciale “Porto Grande”, della palestra “Tonic” e del Centro Commerciale “Arca”, dalle 19.30 alle 22 per l’accesso all’area del concerto e da mezzanotte alle 2 per il deflusso.